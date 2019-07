Varginha gerou 486 empregos no primeiro semestre de 2019

O desempenho é bastante animador entre as 10 cidades com maior população na região. Oito delas fecham o semestre com saldos positivos. Somente Itajubá e Passos fecharam postos de trabalho nos primeiros seis meses do ano, segundo os dados.

No entanto, quando se descarta a sazonalidade, ou seja, busca-se fugir de cargos criados e fechados para eventos específicos em determinadas épocas do ano e olha-se para os últimos 12 meses, o panorama já é mais equilibrado, com quatro cidades no azul e seis no vermelho.

Minas Gerais

Segundo os dados do Caged, Minas Gerais teve o segundo melhor desempenho do país na geração de empregos no mês de junho, atrás apenas de São Paulo. Foram criados 11.603 novos postos de trabalho, uma variação de 0,29% em relação a maio. Seis, dos oito setores econômicos, fecharam o mês com resultado positivo no estado. A Agropecuária foi a principal responsável pelo desempenho, com a criação de 6.266 novos empregos. Também registram saldo positivo Serviços, Construção Civil, Comércio, Extrativa Mineral e Administração Pública.

Desempenho nacional

Em todo o Brasil, foram criados, em junho, 48.436 empregos formais, o melhor resultado registrado para o mês desde 2013. Os números do Caged representam uma alta de 0,13% em relação ao estoque do mês anterior. No consolidado do semestre, os números de junho são os melhores desde 2014. Foram 408.500 novas vagas formais nos primeiros seis meses de 2019, resultado superior ao mesmo período do ano passado, quando foram gerados 392.461 empregos.

No acumulado dos últimos 12 meses, em período encerrado em junho de 2019, o saldo entre admissões e desligamentos ficou positivo em 524.931 novos postos formais, que representa melhoria em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram gerados 280.093 novos empregos.

Redação CSul – Iago Almeida / Informações: Secretaria Especial de Previdência e Trabalho / Foto: Reprodução Internet