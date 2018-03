Varginha ganha primeiro Espaço Coworking

Já pensou na possibilidade de trabalhar num ambiente compartilhado, onde as pessoas se reúnem num clima inspirador, formulando ideias e o conceito de economia compartilhada? É o Coworking, uma tendência mundial e que acaba de chegar à Varginha.

O Grupo Unis em parceria com o Via Café Garden Shopping está reformulando seu espaço no shopping e abrirá em Varginha o primeiro espaço coworking da cidade. O antigo Stand By passará a ofertar esse modelo de trabalho, que já possui mais de 100 espaços no Brasil e contato com mais de 4.000 no mundo todo.

A ideia é inovadora e parte de um princípio simples: os profissionais independentes procuram um espaço democrático em que possam desenvolver seus projetos sem o isolamento do home office ou as distrações de espaços públicos. È um espaço também que será usado por startups e projetos empresariais.

O Stand By no Via Café Garden Shopping está, desde o início de março, passando por uma reformulação interna.

