Varginha Fashion Day chega em sua 6ª edição

O Varginha Fashion Day, realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha, chega a sua 6ª edição este ano. O evento acontecerá no dia 14 de setembro, no Calçadão da Wenceslau Braz, à partir das 9h da manhã.

Este ano dez lojas vão apresentar as tendências da moda primavera/verão, são elas: Aracely Bolsas e Acessórios, Ouseuse, SC Jeans Cambos, Bacana Bolsas, New Calçadão, Essencialle Presentes, Intima Passion, Lojas Farina, Ville de France e Central Joias e Relógios.

“Fico muito feliz com a realização de mais um Varginha Fashion Day. Esta é uma das várias ações realizadas pela ACIV para valorização do comércio da cidade”, disse o Presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

O Varginha Fashion Day é o maior desfile a céu aberto do Sul de Minas e já faz parte do calendário de eventos da cidade.

A gerente da Lojas Farina, Cristiane Rodrigues Sales, falou sobre as expectativas com o evento. “Espero que venham muitas pessoas para o centro e se encantem com o desfile, que estamos preparando com maior carinho. A coleção primavera verão está linda. Com o desfile, esperamos inspirar os clientes a conhecer nossa loja, fazer suas compras e com isso alavancar nossas vendas”, disse.

“Tenho certeza que será um grande evento e o público presente vai se surpreender com os produtos, que serão apresentados pelas lojas participantes. Deixo aqui o meu convite a todos”, finalizou Anderson.

O evento é aberto ao público. Mais informações através do site www.aciv.com.br ou pelo telefone: (35) 3219-3350.

Fonte e foto: ACIV