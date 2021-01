Varginha está pronta para começar vacinação contra o novo coronavírus

De acordo com a prefeitura, vacinas podem chegar ao município a qualquer momento.

As vacinas podem chegar ao município a qualquer momento. Segundo a assessoria da administração municipal, a prefeitura já tem veículo e motorista a postos para buscar as vacinas na Superintendência Regional de Saúde. “A sensação é de dever cumprido porque com a vacina somada ao total empenho da Prefeitura desde o início da pandemia, seguindo os protocolos e sempre na expectativa de que o mundo venceria a pandemia, esse é sem dúvida um momento histórico para se comemorar; Varginha está pronta para começar a vacinar contra a Covid-19”, afirma o prefeito Vérdi Melo.

Todo o aparato para conservação e a manipulação do medicamento também já está pronto seguindo o Plano Nacional de Imunização – PNI. Outra novidade é o quantitativo por grupos prioritários. O secretário municipal, Luiz Carlos Coelho revela que esse primeiro lote possibilitará que sejam vacinados profissionais de saúde, pessoas com 75 anos ou mais e idosos institucionalizados.

Muito emocionado o Secretário Municipal de Saúde de Varginha declarou que “a chegada da vacina é uma sensação de um bálsamo a mais no momento de um cenário muito ruim; nesses últimos meses tudo que nós aguardávamos era a vacina para se somar às medidas de prevenção; uma doença transmissível que passa a ter vacina é um divisor de água, então é muito importante, muito importante mesmo”.

Vacina em Minas Gerais

Minas Gerais recebeu 561.120 doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e a empresa Sinovac. O público alvo da primeira fase da imunização vai envolver 275.088 mineiros. Estão reservadas 16.560 doses para a população indígena.

Nesse primeiro momento, as equipes itinerantes da Secretaria Municipal de Saúde vão em locais como o asilo, hospitais e, também, haverá vacinação na Policlínica Central, inclusive para profissionais de saúde. “À medida que for chegando mais vacina para outros grupos prioritários vamos disponibilizar nas unidades dos quadrantes”, explica o secretário de Saúde.

Desse modo, as salas de vacinação foram distribuídas nos locais como se segue:

Unidade Central de Vacinação (Policlínica Central) – das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira para as imunizações do calendário habitual e para coordenar os grupos de vacinação itinerante; e funcionará das 15h às 21h, de segunda à sexta-feira e nos sábados das 7h às 17h, especificamente para a vacinação contra a Covid. Do mesmo modo, teremos 4 unidades de vacinação de quadrante a saber:

Policlínica Sion

Policlínica Mont Serrat

Policlínica Caic I – Imaculada

Policlínica Caic II – Cidade Nova.

“Assim o munícipe poderá procurar pela unidade de vacina de quadrante mais próxima de si, a exemplo da experiência exitosa das unidades de gripe que atendem com horário diferenciado criando maior comodidade para os varginhenses”, explica Luiz Carlos.

Acrescente-se que além das salas de vacina já existentes outras serão ativadas, para imunizações do calendário e campanhas do PNI, a saber as UBS´s:

Girassol

Vargem

Fátima II

Centenário

Novo Tempo

Corcetti

Jardim Áurea

Damasco/Santa Mônica

Rio Verde.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Reuters