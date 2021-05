Varginha está entre os 47 municípios de Minas que receberão doses da Pfizer

Governo de Minas aprovou a seleção de 47 cidades aptas para receber as doses; vacinas chegam nesta sexta-feira (21), às Unidades Regionais de Saúde.

Redação CSul/Foto: Fábio Marchetto/SES-MG

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIBSUS/MG), coordenada pelo secretário de Estado de Saúde, médico Fábio Baccheretti, aprovou a seleção de 47 municípios mineiros aptos a participar da segunda etapa de introdução/expansão da vacina Pfizer/Comirnaty no estado.

Varginha está entre as cidades que receberão as doses. Vale ressaltar que, alguns critérios foram colocados para escolha dos municípios. Dentre eles, estão: população acima dos 79 mil habitantes; equipe capacitada para administração da vacina; menor distância da sede da Unidade Regional de Saúde (URS): os municípios devem estar distantes, no máximo, 2h30min da capital, por modal aéreo ou rodoviário (veículo refrigerado), a fim de ampliar a segurança da preservação da temperatura de transporte indicada (-15°C à -25°C), observada a estrutura atualmente disponível para logística, entre outros.

A SES-MG enfatizou que, as unidades de Saúde selecionadas deverão estar orientadas e comprovar mecanismos de agendamento para vacinação. A lista de usuários indicados à vacinação deverá ser de duas vezes o total de vacinas disponibilizadas àquela unidade.

O tempo de validade e aplicação da dose também deverá ser levado em conta. Ainda conforme a secretaria, as unidades de Saúde selecionadas deverão agendar a vacinação de um total de pessoas compatível com o consumo de 100% das vacinas a serem recebidas em no máximo quatro dias, a contar da data agendada para recebimento das vacinas.

O tempo de validade máximo após abertura do frasco, conservado entre 2°C e 8°C, é de 6 horas. As unidades devem manter procedimentos orientados à utilização integral das 6 doses (0,3ml) por frasco no período de funcionamento/vacinação.

A SES-MG disse, ainda, que não deve rá ser realizada a vacinação com Pfizer/Comirnaty fora das unidades de Saúde, de forma que as condições de preparo e conservação estejam rigorosamente preservada.

Os municípios selecionados, além de Varginha, foram: Alfenas, Araguari, Araxá, Barbacena, Betim, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Nova Serrana, Pará de Minas, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São João del-Rei, Teófilo Otoni, Timóteo, Vespasiano, Passos, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Três Corações, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí.

A distribuição aos municípios acontece nesta sexta-feira (21).

*Com informações: Agência Minas