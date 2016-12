Varginha está entre as melhores cidade do Sul de Minas para se viver

Fugir do caos e correr da insegurança dos grandes centros, têm se tornado algo comum. Regiões com estabilidade socioeconômica como o Sul de Mina, passou a ser alvo de muitas pessoas que buscam tranqüilidade.

Nesta quarta-feira (02), em um levantamento com base nos dados da ONU, divulgado pelo Pnud, em parceria com o Instituo de Pesquisa e Econômia Aplicada- Ipea e a Fundação joão Pinheiro, as cidades do Sul de Minas, ocupam lugar de destaque entre as melhores do país para se viver.

O indicador, que vai de 0 a 1 – e quanto mais próximo de 1, melhor – é semelhante ao famoso IDH calculado para os países do globo, mas algumas adaptações metodológicas tupiniquins foram feitas. Por isso, segundo o Pnud, não é possível comparar os números de países inteiros as cidades brasileiras. A média do Brasil hoje é 0,727, considerado alto. Na região, a cidade considerada a melhor para se viver é Itajubá. O município ocupa 85ª posição no ranking nacional e a primeira no Sul de Minas, com IDHM de 0,787. Em seguida vem Poços de Caldas, com IDHM de 0,779, ocupando a 141º posição no ranking nacional e o segundo lugar na região. em terceiro ficar Varginha, com IDHM de 0,778, ocupando o 145º lugar no ranking nacional.