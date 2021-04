Varginha está entre as 25 cidades mais seguras do Brasil, segundo estudo

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), foram analisados 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes; Varginha aparece em 16º no ranking, sendo a segunda cidade mais segura de Minas.

Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, analisou dados de 2017 dos 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Trata-se do levantamento mais recente sobre a violência no Brasil. A pesquisa foi denominada por Atlas da Violência 2019 – Retratos dos Municípios Brasileiros.

A cidade mais segura do Brasil com mais de 100 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência 2019, à época, era Jaú, localizada na região central do estado de São Paulo, a aproximadamente 300 km da capital. Jaú tem 146.338 habitantes e, ao longo de 2017, ano em que foram colhidos os dados, houve 4 homicídios. Isso significa que a taxa de homicídios deste município é de 2,7, a mais baixa do Brasil.

O ranking foi organizado de acordo com as taxas de mortes violentas por 100 mil habitantes, segundo dados de 2017. Assim, quanto menor é a taxa, mais seguro é o município.

Varginha ficou como 16ª cidade mais segura do país

Varginha apareceu na lista das 25 cidades mais seguras do país. Vale ressaltar que, o estudo foi feito com base nos municípios com 100 mil ou mais habitantes. Conforme a pesquisa, o município aparece em 16º no ranking.

Confira a lista das 25 cidades brasileiras mais seguras. O número ao lado de cada cidade é a sua taxa de homicídios por 100 mil habitantes.

Jaú (SP) 2,7 Indaiatuba (SP) 3,5 Valinhos (SP) 4,7 Jaraguá do Sul (SC) 5,5 Brusque (SC) 5,8 Jundiaí (SP) 6,1 Passos (MG) 7,2 Limeira (SP) 7,7 Americana (SP) 7,7 Bragança Paulista (SP) 7,7 Santos (SP) 7,8 Araxá (MG) 7,9 Araraquara (SP) 7,9 São Caetano (SP) 7,9 Tubarão (SC) 8,1 Varginha (MG) 8,3 Mogi das Cruzes (SP) 8,3 Itatiba (SP) 8,3 Catanduva (SP) 8,4 Sertãozinho (SP) 8,5 Santa Bárbara d’Oeste (SP) 8,5 Lages (SC) 8,8 Birigui (SP) 8,9 Franca (SP) 9,1 Barbacena (MG) 9,9

O destaque de Varginha é ainda maior, se levarmos em conta que apenas três municípios mineiros entraram na lista: Araxá; Barbacena e a própria Varginha.

Mais detalhes sobre a pesquisa poderão ser acessados neste link.

*Com informações: Portal Maiores e Melhores