Varginha encerra 2020 com saldo positivo de empregos, segundo Caged

Saldo positivo anual no município foi de 78 oportunidades de emprego.

Redação CSul/Foto: Reprodução Wikimédia

Foram divulgados nesta quinta-feira (28), os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Conforme pesquisa, Varginha encerrou o ano de 2020 com saldo positivo de carteiras assinadas no mercado. Foram 16.723 admissões contra 16.645 demissões. O saldo positivo no município foi de 78 oportunidades de emprego.

Ainda conforme o Caged, em dezembro, a cidade também fechou com saldo positivo de contratações. Ao todo, foram 1.149 contratações contra 1.408 demissões, gerando saldo de 11 novas vagas.

Conforme a pesquisa, o setor que mais gerou novas oportunidades foi o de serviços, com saldo de 205 contratações; o setor agropecuário também fechou o ano com saldo positivo, sendo 13 novas vagas. Por outro lado, indústria (-79); construção (-31) e comércio (-30) foram destaques negativos.

Municípios do Sul de Minas

Já entre as 10 maiores cidades do Sul de Minas, assim como Varginha, fecharam o ano positivo as cidades de: Três Pontas (409); Pouso Alegre (413); Passos (367); Alfenas (197) e São Sebastião do Paraíso (30). Já os municípios de: Três Corações (-153); Itajubá (-340); Lavras (-349) e Poços de Caldas (-2.326) fecharam o saldo anual de empregos em estado negativo.