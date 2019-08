Varginha é 18ª cidade menos violenta do país, afirma o Ipea

Pin Compartilhar 0 Compart.

Varginha é um dos três municípios de Minas Gerais que estão entre os 20 do país com a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes. O município varginhense está na 18ª posição com taxa de 8,3, Araxá ficou na 12ª posição (7,9) e Passos ocupa a 7ª posição (7,2). Foi analisado o nível de violência em 310 cidades brasileiras médias e grandes.

Os dados são do Atlas da Violência 2019 realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea – com referência ao ano de 2017 considerando o número de óbitos por agressão mais o número de óbitos ocasionados por intervenção legal mais o número de homicídios ocultos. A divulgação ocorreu no último dia 5.

A pesquisa mostra que a violência pode estar relacionada a outras políticas públicas. “O fato é que, antes da violência e da morte prematura de jovens nos territórios mais violentos, já houve inúmeras mortes simbólicas, uma vez que uma parcela da sociedade residente nesses locais não teve acesso a condições de desenvolvimento infantil, a oportunidades educacionais e ao mercado de trabalho na juventude, nem a bens culturais e materiais, parte do ideal de sucesso nas modernas economias de mercado”.

A cidade mais pacífica é Jaú (SP) e a mais violenta Maracanaú (CE).

O resultado do estudo deixou o prefeito da cidade, Antônio Silva, satisfeito. “Uma notícia como esta, em um momento em que a segurança pública passa a ter prioridades junto a Educação e Saúde, nos deixa muito feliz. Varginha é uma cidade bem estruturada, que tem uma política social eficiente e onde os órgãos ligados a segurança pública realmente fazem a sua parte. Temos a Polícia Civil, a Policia Militar, a Policia Federal e a nossa Guarda Municipal atuantes e isso certamente contribuiu para que este índice fosse alcançado. Trata-se de um ranking que nos orgulha”, disse o prefeito

Fundação pública vinculada ao Ministério da Economia, o Ipea fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais – possibilitando a formulação de inúmeras políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros – e disponibiliza, para a sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus técnicos.

