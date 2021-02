Varginha e região se preparam para retorno das aulas

Prefeituras conciliam estudos remotos e híbridos para ano letivo 2021; Pais e responsáveis protestam em Poços de Caldas solicitando sistema híbrido, Prefeitura vai contra medida.

Geralmente nesta época do ano, pais e alunos estariam certos do início do ano letivo, mas devido à pandemia do novo coronavírus uma série de medidas e mudanças foram adotadas para tentar conter o avanço da doença. Na Rede estadual, por exemplo, o ensino terá início no dia 4 de março. A informação consta na Resolução 4.469, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais.

Em 2020, alunos cumpriram o ano letivo através de aulas online. O mesmo deve acontecer em 2021, pelo menos no início do ano.

Em Varginha

Em Varginha, o prefeito Vérdi Lúcio Melo, decidiu manter a suspensão das aulas presenciais até o dia 1º de março, sendo assim, o retorno ocorrerá no dia 2.

Na cidade, 30 mil estudantes seguirão protocolos de segurança nas escolas públicas e privadas. De forma presencial, os alunos serão divididos em blocos por sala. Enquanto um grupo terá aulas presenciais, os outros terão aulas remotas.

No Sul de Minas, cidades como Poços de Caldas, Pouso Alegre, Caldas e Passos também seguem os preparativos para ano letivo 2021.

Poços de Caldas

“O nosso aluno precisa da nossa força, da nossa boa vontade, do nosso coração aberto”, ressaltou a Secretária Municipal de Educação, Maria Helena Braga, durante a “live” voltada para os profissionais da educação, que marcou o início do ano letivo na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas, nesta quarta-feira (3).

As aulas da Rede Municipal terão início no dia 8 de fevereiro, ainda de forma remota. Neste momento, os indicadores do município não permitem o retorno das aulas presenciais ou o estabelecimento de um sistema híbrido de ensino. Porém, pais e responsáveis realizaram manifestação solicitando o sistema híbrido.

Pouso Alegre

As aulas da Rede Municipal em Pouso Alegre deverão retornar no dia 8 de fevereiro de forma online e no dia 22 em modelo ‘semi-presencial’, com 30% dos alunos. Para orientar profissionais de educação e estudantes, a Secretaria Municipal de Educação tem produzido uma série de materiais.

Caldas

Através do Decreto nº 1.641, a Prefeitura de Caldas autorizou a retomada das aulas e demais atividades presenciais da Rede Municipal de Ensino. Segundo o documento, as atividades das creches municipais e conveniadas serão retomadas, gradualmente, a partir da próxima segunda-feira (8).

A partir do dia 17, fica autorizado a volta às aulas na modalidade presencial da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e curso técnico do Colégio Municipal Uriel Alvim.

Segundo a prefeitura, o sistema será híbrido e não há obrigatoriedade da presença dos alunos em sala de aula.

Passos

As aulas remotas estão programadas para o dia 18 de fevereiro em Passos. A respeito das aulas presenciais, ainda será feito estudo da situação. Inicialmente não há data prevista para retorno.

*Com informações Pouso Alegre Net e Onda Poços