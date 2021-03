Varginha é líder no ranking regional para credenciamento no SAE

No Sul de Minas, Varginha obteve 80 pontos, maior número entre os municípios que participaram da seleção.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Varginha foi escolhida como primeira no ranking regional para credenciamento no Serviços de Atenção Especializada Ampliado (SAE – Ampliado). Ao todo, dez macrorregiões foram contempladas em Minas Gerais. No Sul de Minas, Varginha obteve 80 pontos, maior número entre os municípios que participaram da seleção.

No estado, Varginha ficou empatada com Muriaé, localizada no Sudeste de Minas. Pelo Sul de Minas participaram, além de Varginha, os municípios de Alenas, Três Corações, Poços de Caldas, Passos, Itajubá, Três Ponta e Santa Rita do Sapucaí.

O que é o SAE?

O Serviço de Assistência Especializada – SAE é um serviço responsável pela assistência ambulatorial às pessoas vivendo HIV/Aids e Hepatites Virais. O objetivo destes serviços é prestar atendimento integral e de qualidade aos pacientes, por meio de uma equipe multidisciplinar.