Varginha é contemplada com o projeto Farmácia Viva do Ministério da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde teve o projeto de estruturação da Farmácia Viva contemplado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (4), de dezembro. O processo seletivo ocorreu através do Edital da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos- SCTIE/MS Nº2, de 14 de outubro de 2020. O Ministério disponibilizou R$7.900.000,00 (sete milhões, novecentos mil Reais) para a estruturação de Farmácias Vivas em todo o território nacional. “Em um mês de muito trabalho em equipe, o projeto foi elaborado e encaminhado para concorrer à Farmácia Viva e graças a nossa dedicação fomos contemplados”, comemorou o secretário de Saúde Luiz Carlos Coelho.

As Farmácias Vivas têm como objetivo garantir aos usuários do SUS acesso à fitoterápicos com qualidade, segurança e eficácia, conforme preconiza a Política e o Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). A Farmácia Viva teve seu berço na Universidade Federal do Ceará na década de 80, através do Farmacêutico Professor Dr. Francisco de Abreu Matos, que criou o primeiro horto de plantas medicinais como projeto social junto ao SUS. A partir daí, as Farmácias Vivas foram se espalhando pelo país, mas somente em 2010 foi regulamentada pelo Ministério da Saúde.

​O secretário de Saúde Luiz Carlos Coelho explica que a Farmácia Viva contempla vários eixos que vão da seleção e cultivo das plantas medicinais à manipulação das Formas e formulações farmacêuticas, seu controle de qualidade até à dispensação para os usuários do SUS.

​”Trata-se de projeto grandioso que contará com a parceria da Secretaria do Meio ambiente, bem como otimizando também o Parque Municipal São Francisco Xavier como possível local de estruturação da Farmácia Viva”.

