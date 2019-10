Varginha é campeã do Prêmio Estadual de Saúde Bucal

Pin Compartilhar 0 Compart.

Novamente, a Odontologia Municipal de Varginha se destacou recebendo o Prêmio Estadual de Saúde Bucal do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CROMG), na categoria dos municípios com população entre 100.001 a 200.000 habitantes. O resultado foi publicado em Portaria, nesta quinta-feira (10).

São premiados os municípios que mais se destacaram na implantação e efetivação de políticas públicas de saúde bucal. Entre os critérios avaliados estão a visibilidade das ações de saúde bucal, política municipal de saúde, participação dos profissionais no controle social, assistência odontológica básica e especializada, promoção de saúde, vigilância em saúde bucal, desprecarização do trabalho profissional, remuneração, atividades de educação permanente e gestão dos serviços de saúde bucal.

A coordenadora da Saúde Bucal, da Prefeitura de Varginha, dentista Luciene de Fátima Frade Caldonazo, atribui a conquista ao esforço de toda a equipe e ao apoio da administração municipal ao trabalho em colegiado da Secretaria Municipal de Saúde. “E quem ganha é a população que é o alvo primeiro dos nossos trabalhos. Esse 1º lugar confirma a certeza que o serviço bucal prestado à população de Varginha está no caminho certo”, explica Luciene.

O secretário municipal de Saúde, Mário Terra comemora. “Essa conquista significa muito trabalho, otimização dos recursos e uma gestão transparente e eficiente com grande mérito a toda a equipe e à coordenadora Luciene que desempenha um trabalho sério e competente”, disse.

Varginha conquista o 1º lugar em Minas Gerais nas últimas cinco edições do Prêmio Nacional do Conselho Federal de Odontologia. Esse ano, o CROMG instituiu esse prêmio que vai presentear os vencedores com um consultório odontológico ou aparelho de raio-x com sensor digital para o primeiro lugar de cada categoria populacional, à escolha dos vencedores.

O vice-prefeito de Varginha, Vérdi Melo parabenizou toda a competência da equipe da Saúde Bucal. “Essa é a prova da eficiência dos trabalhos que a Administração Municipal presta à população de Varginha”, concluiu.