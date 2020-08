Varginha é a 3ª cidade mais populosa entre as maiores do Sul de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com área demográfica de 395,396 km² , segundo estimativa de 2019, município chega a 136.602 cidadãos, de acordo com pesquisa do IBGE

Redação CSul: Franciele Brígida/Foto: Reprodução CSul

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (27), os dados atualizados dos estados mais populosos do Brasil.

De acordo com o levantamento, os estados mais populosos são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de Janeiro (17.366.189).

No Sul de Minas entre 10 municípios, a cidade com maior estimativa em população é Poços de Caldas, com 168.641 pessoas, em seguida Pouso Alegre com 152.545 e Varginha aparece como a terceira mais populosa com 136.602 pessoas.

Entre os três mais populosos o nível de escolaridade entre crianças de 6 a 14 anos é estimado em 97%, segundo balanço de 2010.

Confira o ranking com as 10 cidades do Sul de Minas;

Poços de Caldas (168.641) Pouso Alegre (152.545) Varginha (136.602) Passos (115.337) Lavras (104.783) Itajubá (97.334) Alfenas (80.494) Três Corações (80.032) Três Pontas (56.940) Elói Mendes (28.320)

