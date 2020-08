Varginha divulga saldo de “Disque Denúncia Covid-19”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Varginha divulgou nesta sexta-feira (28), um novo balanço de denúncias realizadas por meio do “Disque Denúncia Covid-19” que atua como fiscal contra medidas de prevenção à Covid-19.

Segundo o balanço, as aglomerações em comércios foram as mais denunciadas com cerca de 20%. Chama atenção também, o número de denúncias contra funcionários sem máscaras, cerca de 17% foram voltadas para este quadro.

Denúncias atendidas

Ainda conforme o balanço, cerca de 43% das denúncias foram atendidas. Outras 20% estão em aguardo.

Meios de denúncias

A maioria das denúncias foram realizadas através de Whatsapp, sendo 53% realizadas por este meio. Outros 41,7% dos denunciantes preferiram as ligações e 5% denunciaram via e-mail.

Identificação

O balanço das denúncias identificadas e anônimas foi de maior disparidade. Mais de 90% dos denunciantes preferiram não se identificar.

O programa

O Disque Denúncia Covid-19 foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde como parte das ações de enfrentamento do coronavírus em Varginha. O meio de comunicação foi implantado após a crescente número de registros da doença no município.

As denúncias podem ser feitas pelo: (35) 9 9107-4735 ou pelo email: denuncia.covid@varginha.mg.gov.br

*Números atualizados até o último dia 26.