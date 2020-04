Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha divulgou um novo boletim com registros de coronavírus no município. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira (27), quatro novos casos foram confirmados.

As novas contaminações foram de três mulheres com idades entre 19 a 46 anos e um homem de 52.

De acordo com a administração municipal, todos foram por contaminação comunitária. Os pacientes estão em isolamento domiciliar.

Redação CSul – Alisson Marques