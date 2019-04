Varginha confirma 10 casos de dengue

Segundo dados divulgados na última segunda-feira (22), pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Varginha já confirmou 10 casos de dengue.

Somente este ano, foram notificados 344 casos.Em todo o ano de 2018, o município notificou 565 casos, com 37 confirmações.

Sul de Minas

O Sul de Minas já registrou 7.347 casos prováveis da doença este ano. Na região, 114 cidades já registraram pelo menos um caso da doença.

Passos lidera o número de casos registrados na região: 2.133. No estado, a cidade é a 10ª colocada em número de registros.

Outro município que apresenta grande número de casos é São Sebastião do Paraíso. A cidade já é a 12ª em número de casos no Estado, com 1.643 registros.

Nepomuceno, Fortaleza de Minas, São Tomás de Aquino, Cássia, São Sebastião do Paraíso e Passos irão receber recursos adicionais para o combate à dengue. A Secretaria de Estado de Saúde vai destinar mais de R$ 4 milhões para investimentos para reforço no combate às doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti.

O dinheiro deverá ser usado para reforço de despesas com pessoal, como contratação de agentes de controle de endemias e capacitações para profissionais na assistência hospitalar, custeio e manutenção de atividades de apoio, mobilização e mutirões de limpeza.

As cidades com até 25 mil habitantes vão receber R$ 20 mil, casos de Fortaleza de Minas, São Tomás do Aquino e Cássia. Cidades com até 70 mil habitantes, R$ 40 mil, que é o caso de Nepomuceno. Cidades com até 100 mil habitantes vão receber R$ 70 mil, como São Sebastião do Paraíso. Já cidades de até 400 mil habitantes, vão receber R$ 200 mil, caso de Passos.