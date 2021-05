Varginha chega a marca de 200 mortes em decorrência da covid-19

Após a confirmação do óbito de uma mulher nesta quinta-feira (6), cidade chegou ao número exato de óbitos desde o início da pandemia.

Redação CSul/Foto destaque: Reprodução Flickr

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quinta-feira (6), um novo boletim epidemiológico de casos do novo coronavírus na cidade. Segundo o balanço, foi confirmado um novo óbito. A vítima é uma mulher, que não teve mais dados confirmados. Com esse óbito, o município chegou a marca de 200 mortes em decorrência do vírus desde o início da pandemia.

Ainda conforme o balanço, Varginha tem até o dia de hoje 9.111 registros do novo coronavírus, sendo 8.557 já curados.

Ao todo, 58 pacientes estão internados, com 31 na enfermaria (21 positivos) e 27 no CTI (26 positivos).

Confira mais dados no boletim abaixo: