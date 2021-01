Varginha cancela tradicional ‘Banho da Dorotéia’

Medida é tomada visando conter o avanço da covid-19 na cidade.

A Prefeitura de Varginha não irá realizar o tradicional Banho da Dorotéia nesse ano. Segundo a administração municipal, essa é mais uma das medidas tomadas visando conter o avanço do coronavírus.

De acordo com o Secretário de Turismo, Barry Charles, apesar da iminência da vacina, Varginha está comprometida no enfrentamento da pandemia. “Estamos prestes a receber a vacina contra a covid-19, mas a prefeitura compromissada, em primeiro lugar, com a saúde da população, vem informar a todos que, este ano, Varginha não terá o tradicional Banho da Dorotéia”, explica Barry.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo ressaltou que “a exemplo dos últimos anos, gostaria de estar noticiando os grande shows que Varginha recebeu e que tanto foram do agrado do público. Porém, neste momento, a prioridade da prefeitura é com a sua saúde de todos”. Vérdi lembra, ainda, que todos têm que se comprometer contra o coronavírus, seja com medidas simples e já conhecidas, como a necessidade do uso correto de máscara, higienização frequente das mãos e o distanciamento social.

“Seria até uma incoerência descabida pensar em um evento de massa nesse momento, em que tantas famílias estão vendo aproximar de si a covid-19. O fato de suspender todos e quaisquer eventos que promovam aglomerações é um dever de todo cidadão”, alerta o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Luiz Carlos Coelho, médico infectologista.

