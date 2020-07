Varginha busca reativação da linha férrea e anuncia nova empresa aérea para atender a população

Pin Compartilhar 0 Compart.

Segundo prefeitura, visita de vice-governador, Paulo Brant, foi bastante proveitosa e dará início a novos projetos visando desenvolvimento e geração de empregos.

A visita do vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant a Varginha, nessa terça-feira (28), foi extensa e dinâmica e focou em assuntos preponderantes para que o município e a região prossigam no caminho do desenvolvimento, do progresso e consequentemente na geração de empregos. A reativação da rodovia Centro Atlântica interligando Varginha aos portos como o de Santos esteve na pauta da visita da comitiva governamental mineira. Esse projeto pode se tornar realidade, após a exposição de visitas técnicas e análises feitas pelo Porto Seco Sul de Minas com apoio da Prefeitura que buscam apoio junto ao governo mineiro. Na prática, com a facilidade de escoamento de mercadorias por esse meio de transporte, o ramal empresarial e comercial ganhariam ímpeto cujos reflexos atingiriam a geração de mão-de-obra.

Também foi anunciada a vinda de uma nova empresa área que servirá Varginha e o entorno. Trata-se da Sky Lol que terá sede no município. “Com a manutenção da prestação de serviços aéreos juntamente com o projeto da reativação das linhas férreas ofereceremos dois relevantes meios de transporte para a nossa região, beneficiando empresários e a população em geral “, ressaltou o prefeito Vérdi Melo, que recepcionou o vice-governador Paulo Brant, às 8h, no Aeroporto, acompanhado do secretário de Governo e de Habitação e Desenvolvimento Social Honorinho Ottoni e pelo vereador Leonardo Ciacci.

A visita técnica começou no Porto Seco Sul de Minas onde o empresário Cleber Marques de Paiva levou todos para conhecer os armazéns logísticos da Eurofarma, Unilever, Libbs, Cimed, Lumileds, Renesola, Philips, Medical, Philips Lighting, Nacional Comercial Hospitalar, Medlog, Cellera e Boticário.

Em seguida a comitiva foi a Cesulab, plataforma de tecnologia para inteligência artifical com parceria do Grupo Unis, cuja incubadora já funciona em um prédio na Vila Pinto onde detalhes desse empreendimento foram apresentados pelo reitor Stéfano Barra Gazzola. O vice-governador, Paulo Brant, enfatizou os benefícios da tecnologia comprovadamente nessa pandemia que tem sido uma ferramenta ímpar para a educação, justificando a importância desse projeto em Varginha.

Logo após, a equipe retornou ao Porto Seco onde foi apresentado um vídeo explicativo da Cidade Inteligente que prima pela sustentabilidade e inovação. O vice-governador sobrevoou o local onde será instalada a Cidade Inteligente, uma centro tecnológico que contará com o apoio de árabes. Brant destacou a importância dos municípios buscarem apoio junto ao governo do Estado demonstrando a satisfação com a visita a Varginha. Ele disse estar impressionado com a dimensão do Condomínio Citilog – onde estão instalados os armazéns empresariais – e elogiou o empreendor Cleber Marques de Paiva e o prefeito de Varginha pela estrutura do município.

Para o prefeito Vérdi Melo, a visita do vice-governador de Minas e sua comitiva dão ímpeto aos empreendimentos que estão sendo implantados e reforçam que a gestão municipal segue com o trabalho sério e eficiente em prol da população.

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura de Varginha