Varginha anuncia volta de aulas com revezamento em 2021; comércio terá horário estendido em dezembro

Medidas foram anunciadas nesta quinta-feira (26), pelo prefeito Vérdi Lúcio Melo, em entrevista coletiva.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Ascom Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio do prefeito Vérdi Lúcio Melo, divulgou em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (26), um novo Decreto Municipal. O documento é relacionado à volta das aulas nos ensinos públicos e privados no município e, também, ao horário estendido no comércio da cidade.

Entrevista foi coletiva foi realizada nesta quinta-feira, na Prefeitura de Varginha/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

De acordo com Vérdi Melo, as aulas presenciais poderão retornar no dia 1º de fevereiro, e serão dividas em dois grupos, nos quais, se revezarão na capacidade de alunos, professores e educadores. Há cada semana, um grupo terá aulas de forma presencial. Na terceira semana do mês, ambos terão aulas em modalidade à distância. Ainda conforme a prefeitura, as redes de ensino terão autonomia para retornar ou não à modalidade presencial.

Horário comercial estendido em dezembro e na Black Friday

O prefeito Vérdi Lúcio Melo abordou, também, o questionamento sobre estender ou não o horário comercial em dezembro. De acordo com o prefeito, a cidade terá horário estendido no comércio de rua em dezembro. Ainda conforme Melo, estender o horário comercial é uma forma de evitar aglomerações.

Devido à Black Friday – que ocorre nesta sexta-feira (27) -, a prefeitura optou por estender o horário comercial, tanto na sexta quanto no sábado (28). Na sexta, o comércio funcionará das 8h às 20h e no sábado das 8h às 16h.

Vale ressaltar que, os horários de funcionamento publicados em Decretos são facultativos, ou seja, o estabelecimento poderá ou não abdicar a medida.

As medidas de prevenção à covid-19, tais como, uso de máscaras, álcool em gel e controle de acesso segue obrigatório. O prefeito Vérdi Melo finalizou ressaltando que, a fiscalização será de maneira mais intensa durante o período de horário estendido.