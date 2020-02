Valor da passagem de transporte coletivo irá subir em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

A tarifa do transporte coletivo em Varginha será reajustada a partir do dia 1º de março, passando de R$ 4,00 para R$ 4,20. O decreto autorizando o reajuste de R$ 0,20 foi publicado na edição 1270 do Jornal Oficial do Município na última quinta-feira (20). O último reajuste ocorreu em 1º de dezembro de 2018, há mais de 12 meses.

Segundo a Prefeitura, para se chegar neste valor foram considerados os fatos de ser a tarifa do transporte coletivo passível de revisão anualmente, conforme previsto no contrato de concessão para esta prestação de serviços. Além dos gastos da empresa com investimentos, frotas de veículos, custos operacionais, pagamentos de salários, combustíveis, pneus, manutenção de veículos e outros, além do número de passageiros pagantes e não pagantes.

De acordo com o Decreto, nos últimos anos houve o aumento do número de usuários gratuitos, entre os quais se incluem estudantes de escolas públicas municipais e estaduais, idosos e pessoas com dificuldades de mobilidade. Que também diminuiu sensivelmente o número de usuários pagantes, em decorrência de outros meios alternativos de transporte, o que onera diretamente o valor da tarifa.

Ainda de acordo com o Decreto, a concessionária solicitou o reajuste para R$ 4,69 embasado em suas planilhas, mas o Conselho Municipal de Transporte Coletivo de Varginha – CMTCV decidiu que seria razoável uma tarifa da ordem de R$ 4,20.

Com informações: Varginha Online/Foto: Varginha Online