Valéria Lopes e Daniela Paiva fazem apresentação na live do 5ª da Boa Música

As professoras Valéria Lopes e Daniela Paiva do Conservatório de Música Maestro Marciliano Braga de Varginha (CEMVA) vão se apresentar na live do projeto 5ª da Boa Música desta semana. O show Aquarela Musical será nesta quinta-feira, às 20h, com transmissão pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural.

Na apresentação, Valéria Lopes estará na voz e violão, enquanto Daniela Paiva tocará percussão e cavaquinho. Ela trarão um repertório variado, mostrando as várias faces das artistas, que interpretarão músicas autorais, instrumentais e clássicos da MPB. O show será dedicado a todos os professores, já que em 15/10 é comemorado o Dia do Professor.

As duas musicistas são bastante conhecidas do público, sendo responsáveis pela formação de boa parte dos músicos de Varginha e região. O duo também se apresenta em barzinhos da cidade, levando música de qualidade e muita descontração por onde passam.

A live será retransmitida pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, SOS Varginha, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Van FM, Vitrola do ET, além da Rádio Lírio Online.

Conheça um pouco mais do duo

Valéria Lopes é natural de Varginha. Bacharel em Violão, instrumento que leciona no Conservatório de Música há vários anos. Possui um trabalho musical paralelo, apresentando-se nas noites varginhenses e eventos da região. Em 2006, lançou o CD autoral intitulado Caminho Aberto, com a divulgação do mesmo em vários teatros do Sul de Minas.

Daniela Paiva também é natural de Varginha. Licenciada em Violão, é professora do Conservatório Estadual da cidade. O gosto pela música despertou o interesse e curiosidade por outros instrumentos, como o cavaquinho e percussão (autodidata). Participa de eventos e apresentações musicais na cidade e região. No ano de 2017, acompanhada de Valéria Cristina e convidados, lançou o CD instrumental intitulado Aquarela Musical, onde interpreta clássicos da música brasileira.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural