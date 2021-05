Vacinas da Pfizer serão disponibilizadas para gestantes e puérperas em Varginha

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, as doses virão com a indicação de avançar na vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades, bem como os outros grupos das prioridades que estão elencados na nota técnica.

Redação CSul/Foto: Pixabay

As doses da vacina da Pfizer, que serão disponibilizadas para Varginha vão ser utilizadas para imunização de gestantes e puérperas com comorbidades, segundo o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho. Em entrevista ao Portal G1, o secretário enfatizou, ainda, que outros grupos prioritários também poderão ser imunizados com a vacina.

“Inicialmente elas virão ainda com a indicação de avançar na vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades, bem como os outros grupos das comorbidades que estão elencados na nota técnica” – relatou o Luiz Carlos.

Vale ressaltar que, Varginha está entre os 47 municípios de Minas que receberão doses da Pfizer. Alguns critérios foram colocados para escolha dos municípios. Dentre eles, estão: população acima dos 79 mil habitantes; equipe capacitada para administração da vacina; menor distância da sede da Unidade Regional de Saúde (URS): os municípios devem estar distantes, no máximo, 2h30min da capital, por modal aéreo ou rodoviário (veículo refrigerado), a fim de ampliar a segurança da preservação da temperatura de transporte indicada (-15°C à -25°C), observada a estrutura atualmente disponível para logística, entre outros.

Ainda conforme o secretário, Varginha não tem um freezer necessário para o armazenamento das doses. Todavia, ressaltou que, neste momento, os equipamentos não serão necessários, pois as doses chegarão prontas para aplicação – no prazo de cinco dias.

O tempo de validade máximo após abertura do frasco, conservado entre 2°C e 8°C, é de 6 horas. As unidades devem manter procedimentos orientados à utilização integral das 6 doses (0,3ml) por frasco no período de funcionamento/vacinação.

*Com informações: G1 Sul de Minas