Vacinação contra Gripe – Doentes crônicos de 19 a 39 anos recebem imunização

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha continua imunizando a população contra a Gripe. Nesta quinta-feira (23), o Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou o recebimento de novo lote de vacinas e que dará continuidade à 22ª Campanha contra a Gripe.

A faixa etária foi ampliada a partir desta sexta-feira (24) e pacientes Crônicos na faixa etária de 19 a 39 anos serão os imunizados. As pessoas devem comparecer aos locais de vacinação levando o cartão de vacina e relatório médico.

Os grupos portadores de doenças crônicas são: Doença respiratória crônica; Doença cardíaca crônica; Doença renal crônica; Doença hepática crônica; Doença neurológica crônica; Diabetes; Imunossupressão; Obesos; Transplantados; Portadores de trissomias, conforme indicação do Ministério da Saúde em conjunto com sociedades científicas.

Pontos de Vacinação

01 UBS Farmacêutica Bioquímica Regina Gomes Nunes da Silva, rua Sabino de Oliveira, 35 – Jardim Colonial Cidade Nova – 7h30 às 16h30

02 UBS Enf. Janaina (PSF Casa Azul), rua Josino Neri, 206 – Centenário – 7h30 às 16h30

03 UBS Dra. Edna Baroni Alvarenga Imaculada, rua Francisco Ferreira de Carvalho, 330 – Imaculada – 7h30 às 16:30

04 PSF Mont Serrat, rua Nelson de Freitas, 100 – Mont Serrat – 7h30 às 16h30

05 Policlínica Central, rua Santa Catarina, s/n – Centro – 7h30 às 16h30

06 UBS Canaã, Avenida Estados Unidos, s/nº (no Container) – Canaã – 7h30 às 16h30

Etapas

Na primeira etapa foram vacinados idosos e profissionais da saúde. Já na terceira e última fase, que começa no dia 9 de maio, a imunização será para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

O dia “D” de mobilização nacional para a vacinação acontece no dia 9 de maio (sábado). Nesta data, os 41 mil postos de saúde ficarão abertos para atender todos os grupos prioritários.

Campanha antecipada

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a primeira etapa da campanha contemplou esse público.

Prevenção

Medidas de higiene como lavar bem as mãos com água e sabão, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes bem ventilados ajudam a evitar a gripe.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: CSul