Vacinação contra covid-19 em idosos acima de 90 anos começa hoje em Varginha

Redação CSul/Foto: Fábio Marchetto/Imprensa-MG

Os idosos acima de 90 anos começarão a ser vacinados contra o coronavírus nesta quarta-feira (10), em Varginha. O primeiro imunizado será um idoso, de 90 anos, que está acamado. Ele receberá a dose da CoronaVac às 16h30, movimento que simbolizará o início da vacinação desta faixa.

Segundo a prefeitura, afim de organizar o trabalho, será necessário o cadastramento dos idosos que irão receber a vacina. Para isto, basta clicar neste link e preencher o formulário. Quem não conseguir realizar o cadastro virtualmente deverá procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e confirmar os dados do idoso.

O Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, explica que é de suma importância atualizar endereço, cartão do SUS e outros dados para facilitar o cadastro junto ao Ministério da Saúde. “A previsão é que até domingo a vacinação desse faixa etária seja concluída em Varginha, porque existe a necessidade de checar os documentos e é um público, cuja boa parte tem dificuldade de locomoção ou está em casa acamada e que vai ser necessária a ida das equipes aos domicílios” – disse.

“A Prefeitura adianta que haverá, também, a vacinação por drive thru para facilitar justamente as pessoas que têm a dificuldade de se locomover. Todas as informações vão sendo repassadas pela Prefeitura de Varginha assim que definidas pela Secretaria Municipal de Saúde” – disse a prefeitura.

O terceiro lote de vacinas contra a covid-19 chegou em Varginha nesta terça-feira (9) e, conforme a Administração Municipal, 930 serão voltadas para este público.