Vacinação contra gripe é aberta para toda a população

A partir desta segunda-feira (3), as doses restantes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza ficarão disponíveis para toda a população. Até esta quarta-feira (29), 44,6 milhões de pessoas buscaram os postos de vacinação, o que representa 75% da população-alvo.

Fazem parte do grupo prioritário as gestantes, puérperas, crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.

Meta do Ministério da Saúde é vacinar 59,4 milhões de pessoas. Minas Gerais, campanha atingiu 86,7% da população.

Varginha

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Varginha, até esta sexta-feira (31), já haviam sido vacinadas 71,18% da população prioritária. Objetivo é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis para a vacinação, que ao todo representa 35.913 pessoas.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, já foram notificados 12 casos de Síndrome Respiratória Grave – SRAG, porém sem nenhum registro de óbito.