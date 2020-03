Vacina contra a gripe acaba no primeiro dia de imunização em Varginha; novo lote chega nesta sexta-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

A 22ª Campanha de Vacinação contra a Gripe teve início em Varginha nesta terça-feira (24), um dia de atraso de acordo com as outras cidades do Estado, e as doses já estão zeradas nos seis pontos de vacinação impostos pela Prefeitura.

Foram registradas filas enormes no Estádio Municipal, onde as doses estavam sendo aplicadas pelo sistema Drive-thru, no qual a vacina é aplicada com o idoso dentro do carro.

No final da tarde desta terça-feira (24), a prefeitura informou que “recebeu para esta primeira etapa da campanha, 5.500 doses da vacina, para atender a um público alvo de 13.460 idosos e 3.269 profissionais da saúde”.

Segundo informações da Prefeitura, o Estado irá repassar para o município, na sexta-feira (27), um novo lote com 3.600 dose da vacina, para atender ao mesmo publico alvo.

Os ponto de vacinação para esta próxima etapa serão divulgados até quinta-feira (26).

Campanha antecipada

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a primeira etapa da campanha contempla esse público.

A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para a vacinação, até dia 22 de maio, exceto para pessoas com doenças crônicas, profissionais do sistema prisional, população privada de liberdade e professores será avaliado o número de doses aplicadas durante a campanha. Para isso, foram adquiridas 75 milhões de doses da vacina, que já estão sendo enviadas aos estados.

Próxima etapa

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

O dia “D” de mobilização nacional para a vacinação acontece no dia 9 de maio (sábado). Nesta data, os 41 mil postos de saúde ficarão abertos para atender todos os grupos prioritários.

Prevenção

Medidas de higiene como lavar bem as mãos com água e sabão, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes bem ventilados ajudam a evitar a gripe.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos e vídeos: Barry Charles Sobrinho