Vacina contra a gripe acaba no primeiro dia de imunização em Varginha; cidades da região também registram falta

A 22ª Campanha de Vacinação contra a Gripe teve início em Varginha nesta terça-feira (24), um dia de atraso de acordo com as outras cidades do Estado, e as doses já estão zeradas nos seis pontos de vacinação impostos pela Prefeitura.

Outras três cidades da região também anunciaram o fim do estoque da vacina contra três subtipos do vírus Influenza, inclusive o A H1N1: Campo Belo, Andradas e Lavras (essas duas últimas tiveram uma morte cada, em função da gripe tipo A H1N1). Em Poços de Caldas só restavam 259 doses, que deverão ser aplicadas na próxima segunda-feira, segundo a Prefeitura.

As 12 mil doses enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) acabaram em apenas um dia. Foram registradas filas enormes no Estádio Municipal, onde as doses estavam sendo aplicadas pelo sistema Drive-thru, no qual a vacina é aplicada com o idoso dentro do carro. Segundo a prefeitura, ainda faltam ser imunizadas 19 mil pessoas do público alvo, que inclui idosos, gestantes e pacientes de doenças crônicas, como diabetes e bronquite.

Parte da falta de vacinas na região pode ser explicada pela proximidade com o Estado de São Paulo, onde o vírus A H1N1 já provocou 91 mortes. Outro motivo é que, apesar de a campanha de imunização só começar oficialmente em todo o país no dia 30 de abril, a própria SES sugeriu que os municípios antecipassem suas vacinações.

A secretaria recomendou que todas as cidades já deem início à mobilização a partir da próxima segunda-feira. O objetivo, segundo a pasta, é justamente evitar que a vacina falte em alguns municípios, já que muita gente de outras cidades estaria se deslocando para onde tem a vacina. “Determinando uma data única, conseguimos evitar que pessoas que devem se vacinar tenham que se deslocar de seus municípios a outros e, assim, conseguimos reduzir esses problemas de desabastecimento localizado”, explicou o superintendente de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador da SES, Rodrigo Said.

A SES também informou que o terceiro lote de vacinas, com 263.920 doses, será distribuído em todo o Estado na semana que vem. Outros três lotes – com cerca de 2,9 milhões de doses – estão previstos para serem distribuídos até o dia 20 de maio, quando termina a mobilização nacional de vacinação. Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde cerca de 5,2 milhões de doses.

Regularidade

Para o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, o médico Estevão Urbano, a falta da vacina por períodos curtos não traz prejuízo imediato para a população.

“A duração dessa vacina é de um ano, e a época de imunização é mesmo no fim de abril, início de maio, logo antes do inverno. Então, muita gente que tomou uma dose no ano passado ainda está imunizada”, explicou. “O importante é que seja mantida uma regularidade no abastecimento das doses, para que quem ainda não tomou a vacina possa tomar. Claro que não podemos ficar eternamente sem, mas estamos adiantados, com uma boa margem de tempo ainda”, avaliou.

Para o infectologista, o alto número de casos em São Paulo alarmou a população, que resolveu buscar a imunização e provocou o desabastecimento. “Houve um certo pânico, mas as pessoas não precisam se alarmar. Estamos na época certa da vacinação”, garantiu. Ele ainda explicou que, apesar de ser mais comum no inverno, o H1N1 circula o ano inteiro. “Por isso, é importante que as pessoas tomem, além da vacina, as medidas de prevenção de modo permanente”, concluiu.

Balanço

Até o dia 14 deste mês, Minas Gerais registrou 34 casos de síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus da Influenza. Destes, dez casos resultaram em mortes. O vírus tipo A H1N1 foi responsável por quatro óbitos, enquanto o B causou dois, e o A não subtipado provocou os outros quatro. A Secretaria de Estado de Saúde deve divulgar novo balanço na segunda-feira.

Prevenção

Medidas de higiene como lavar bem as mãos com água e sabão, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes bem ventilados ajudam a evitar a gripe.

Público a ser imunizado é de 4,9 mi no Estado

Definido pelo Ministério da Saúde, o público alvo da vacinação abrange cerca de 4,9 milhões de pessoas em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o objetivo da campanha para 2016 é vacinar 80% desse público. Em 2015, a SES imunizou 91% desse grupo prioritário.

Estão nesse grupo idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, crianças entre seis meses e 5 anos de idade, profissionais de saúde e indígenas. Também são incluídos os doentes crônicos, como pessoas que sofrem de enfermidades, como diabetes, asma, bronquite e hipertensão.

“Nessas pessoas, o vírus pode causar complicações sérias, que podem levar até a morte. Por isso, elas têm prioridade”, disse o infectologista Estevão Urbano.

Fonte: O Tempo / Foto: Barry Charles Sobrinho / Vídeos: Barry Charles Sobrinho