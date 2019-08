V Simpósio de Psicopedagogia reunirá educadores em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 21 de setembro, Varginha receberá o V Simpósio de Psicopedagogia da região sudeste, com o tema “Caminhos da Aprendizagem na Escola e na Vida”, no auditório do Campus I do Grupo Unis.

Serão abordadas questões contemporâneas entre o sujeito ensinante e aprendente. Participarão educadores de Varginha e região.

Evento contará com palestras, apresentação artística, oficinas e talk show. Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 99808-2392.