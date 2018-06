UTI Neonatal comemora 15 anos no Hospital Regional

Neste sábado (30), o Hospital Regional do Sul de Minas preparou uma emocionante homenagem aos 15 anos de existência da UTI Neonatal.

O evento será realizado no pátio de estacionamento do hospital às 13h. As 16h30 haverá missa campal no mesmo local.

Os profissionais da UTI organizaram todas as atividades e mães e bebês que foram atendidos estarão presentes para comemorar a importância da UTI para a sobrevivência de milhares de crianças ao longo desses 15 anos.

A UTI Neonatal atende cerca de 200 crianças por ano, nascidas prematuramente e que precisam de tratamento de média e alta complexidade.

Os números de mortalidade vêm reduzindo ano a ano em função da competência dos profissionais do setor e dos investimentos em equipamentos e tecnologia.

Nos últimos dois anos, o hospital investiu na compra de 5 respiradores, 5 incubadoras aquecidas, 10 monitores multiparâmetros, 5 poltronas e 3 berços de calor radiante. Outro diferencial do atendimento Neonatal em Varginha é a Casa da Gestante, local onde as mães dos bebês internados e as gestantes de risco podem se hospedar gratuitamente para ficar mais perto de seus filhos.

O Hospital Regional convida a todos para o evento que é aberto ao público.

“Para nós e para Varginha é uma grande felicidade comemorar a existência de um atendimento médico de tamanha importância na luta pela vida de crianças de toda região”; destacou o diretor do hospital, Rogério Bueno.