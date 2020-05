UPA Varginha e Hospital Bom Pastor recebem doações de parceiros e fazem agradecimentos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Varginha, juntamente com o Hospital Bom Pastor agradecerem a seus parceiros por várias doações que têm recebidos durante o período de pandemia.

Em nota, a Unidade de Pronto Atendimento agradeceu a todos pela ajuda ao enfrentamento contra o novo coronavírus.

“A solidariedade merece destaque nesse enfrentamento à pandemia Covid-19. A UPA vem agradecer publicamente parceiros que fizeram doações importantes para a Unidade e para montagem do Hospital de Campanha do Município de Varginha – HCMUV.”

Confira as doações:

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL, que logo no início do enfrentamento, disponibilizou a estrutura física e mobiliários de dois blocos para a montagem do referido Hospital e realizou também a doação de álcool 70%.

O IFSULDEMINAS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – Campus de Pouso Alegre, realizou a doação de álcool em gel e líquido 70% e de sabonete líquido.

A Rede Inova – Drogaria Sete de Outubro doou oxímetros de pulso e de dedo (7), medidor de glicose (7), aparelhos de pressão (7), além de cadeiras de roda (3) e de banho (2).

Outro parceiro importante foi a Philips Medical System, que emprestou um aparelho de Raio X Digital Portátil e doou portas de Eucatex (4), quadros brancos (4), tampos de madeira (36), bancadas de aço com tampo de madeira (2), gaveteiros em madeira (3), cadeiras para escritório (104), armários em MDF (3), gaveteiros em aço (4) e prateleiras em aço (8).

O Grupo Educacional UNIS, cedeu 10 macas hospitalares e 10 mil luvas de procedimentos.

A empresa Label Minas Comércio e Serviços Gráficos emprestou uma impressora por 20 dias.

A empresa Troty Confecções doou 200 máscaras de tecido e Sest/Senat também contribuiu com TNT para a confecção de aventais.

Além disso o UPA agradeceu voluntários e a equipe técnica que ajudou na criação do novo hospital de campanha.

Nelsa de Lourdes Calixto, doou 200 máscaras de tecido.

As voluntárias Fátima, Aparecida, Regiane e Maria Bárbara são voluntárias e confeccionarão capote (tipo de avental) e propé (sapatilhas descartáveis).

O agradecimento se estende à equipe técnica para a instalação do Hospital de Campanha com a doação de mão-de-obra na elaboração de Projetos Arquitetônico e de Combate à Incêndio, Montagem da Estrutura e Adequação da Parte Elétrica: Beatriz de Brito Guimarães – Arquiteta e Urbanista e Engenheira de Segurança do Trabalho, Renata Helica Mazzeu – Empresária e Wellerson de Carvalho Leite – Engenheiro Elétrico.

“Também é de fundamental importância a colaboração dos funcionários da UPA, que estão à frente desse projeto, pois além de desempenhar suas atividades (na UPA) colaboram também com o Hospital de Campanha.”

A diretora da UPA, Rosana de Paiva Silva Morais, revela ainda que “a atenção com os colaboradores da UPA estão expressas no carinho da Cacau Show que agraciou a equipe de colaboradores com chocolates, o Projeto Costurando o Bem que entregou chaveiros em formato de coração, a JA Alimentação que forneceu refeições para os funcionários que elaboram 8 horas diárias e a Panificadora Eldorado que enviou lanches para os profissionais que montaram o Hospital de Campanha”. Para ela, “o sentimento é de gratidão porque tem coisas que não conseguimos adquirir em tempo hábil e a Prefeitura já está tendo um custo enorme nesse enfrentamento e toda ajuda que vier é de extrema importância.”

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo faz o agradecimento público. “São iniciativas de pessoas e empresas comprometidas com a nossa cidade a quem a administração pública agradece a colaboração que beneficia diretamente a população; e como estamos todos mobilizados nesse enfrentamento essas participações – que também foram registradas no Hospital Bom Pastor vão ajudar a salvar vidas e jamais serão esquecidas”, destaca Vérdi.

Hospital Bom Pastor

O Hospital Bom Pastor recebeu doações do IFSULDEMINAS – Campus Avançado Três Corações e a Farmácia de Manipulação Vita Corpus de frascos de álcool gel.

A Dra. Karen Dariane Barbosa de Vasconcelos, doou protetores faciais. Além da Cacau Show que entregou chocolates aos funcionários na véspera da Páscoa o que contribuiu para alegrar o clima das equipes empenhadas no tratamento humanizado dos pacientes.

Com informações* Assessoria Prefeitura de Varginha