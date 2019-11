UPA de Varginha realiza SIPAT 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha conta com quatro Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais – CIPA-DO: Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SOSUB) que engloba também as Secretarias Municipais de Meio Ambiente (SEMEA) e de Agricultura (SEAGRI) e também a UPA.

As Cipa´S do da SEMUS, SEDUC E SOSUB realizaram recentemente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT DO 2019, uma exigência legal e uma das atribuições da CIPA que deve ser anual com o objetivo de divulgar conhecimento, incentivar a prevenção de acidentes do trabalho, desenvolver a segurança e saúde ocupacional e despertar o interesse pela prevenção.

A CIPA é um elo de ligação entre os servidores e a gestão municipal, sendo que todos podem apresentar as sugestões para melhoria das condições de trabalho à Comissão que por sua vez, discutirá nas reuniões mensais como minimizar possíveis problemas apresentados.

A SIPAT-DO 2019 da UPA será de 4 a 8 de novembro, na própria Unidade de Pronto Atendimento (confira abaixo a programação). De acordo com a diretora Rosana Moraes, “a cada ano a equipe evolui e graças a SIPAT cresce a conscientização dos servidores quanto a prevenção de acidentes de trabalho, evitando também doenças ocupacionais”. Ela encerra agradecendo a participação dos servidores que é sempre muito efetiva.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Carolina Lima/CSul