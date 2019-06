UPA de Varginha completa sete anos

Inaugurada em 27/06/2012, a Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Varginha completa nesta quinta-feira (27), sete anos de plena atividade, oferecendo serviços de urgência e emergência, sendo referencia pelo modelo adotado para Minas Gerais e para o país.

Com 2, 2 mil metros quadrados de área construída, instalada em um terreno de cinco mil metros quadrados, sua estrutura física é composta de 23 leitos, sendo cinco na observação infantil, 12 na observação adulto, quatro na sala de estabilização e dois no isolamento; além de setores de raios X, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

Uma completa estrutura de Recursos Humanos, com cerca de 200 servidores compõe a UPA, como médicos, enfermeiros todos pós-graduados em urgência e emergência, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, bioquímicos, técnicos de raio X, pessoal administrativo, higiene e limpeza e recepcionistas.

Em 2018, a UPA de Varginha atendeu um total de 158.734 pacientes, com uma média de atendimentos de 13.228/mês e 441/dia. A taxa de ocupação nos leitos de Observação Adulto/Pediátrico e Sala de Emergência foi de 122% e a taxa de permanência para pacientes que ficaram na Unidade aguardando vagas para serem transferidos para os hospitais foi de nove dias.

Este ano, até o momento, foram atendidos 67.291, com média mensal de 13.458 pacientes e 449 pacientes/dia.

Para Rosana de Paiva Silva Morais, diretora do Departamento de Urgências e Emergências da UPA Varginha, “a unidade tornou-se referência para outras cidades e temos de agradecer a dedicação, ao trabalho em equipe e ao comprometimento de todos os servidores que se desdobram para prestar os serviços de qualidade à população, pois o acolhimento humanizado e de qualidade é o principal objetivo e desta Unidade”, destacou.