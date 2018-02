Universitários podem cursar disciplina totalmente em Inglês

Cursar uma disciplina totalmente em inglês já é realidade para os universitários do Grupo Unis. Desde o ano passado os estudantes tiveram a oportunidade de cursar “Business English” (Inglês para Negócios) e “International Marketing” (Marketing Internacional), aprofundando em terminologias inglesas no mundo dos negócios, além de testar conhecimentos e agregar valor ao currículo.

O sucesso foi tão grande que para 2018 a oferta de disciplinas aumentou. Agora estão disponíveis, além da área de Negócios, aulas em Engenharia e Tecnologia e Linguagem. São elas: Quality Management andSustainability (Gestão da Qualidade e Sustentabilidade); International Marketing (Marketing Internacional); International Business (Negócios Internacionais); CreativityandInnovation (Criatividade e Inovação); Thermodynamics (Termodinâmica); StructuralMaterials Technology (Tecnologia e Estrutura de Materiais); PhysicalEngineering (Engenharia Física); Portuguese as SecondLanguage (Português como Segunda Língua).

As aulas vão ser realizadas à noite. As disciplinas de Negócios e Linguagem serão realizadas no Campus I, enquanto as de Engenharia, e Tecnolgia vão ser ministradas na Cidade Universitária. Todos os professores possuem sólida formação em inglês, além de experiências internacionais no currículo.

Para alunos do Grupo Unis, as disciplinas podem ser cursadas sem gastos. Ao final, elas poderão ser convalidadas no currículo acadêmico. E não precisa ser aluno Unis para poder cursar! Estudantes de outras Instituições de Ensino Superior também podem estudar, parcelando o pagamento em até 4 vezes.

“Antigamente, falar inglês era um diferencial. Hoje é mais que essencial para ter sucesso nos negócios. Esta oportunidade que o Grupo Unis oferece é inédita na região. Poucas Instituições de Ensino no país oferecem essa oportunidade. Vale aproveitar e entrar no mercado de trabalho ainda mais preparado”, ressalta o Vice-Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Dr. Jeferson Vinhas Ferreira.

Fonte: UNIS / Foto: Reprodução