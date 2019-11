Universitários criam produtos inovadores em desafio empreendedor

Pin Compartilhar 0 Compart.

Incentivar o empreendedorismo; este foi o objetivo do PIC (Projeto Interdisciplinar de Curso) realizado pelos alunos do curso de Administração Comércio Exterior do Centro Universitário do Sul de Minas. Eles tinham como missão criar um produto inovador e que pudesse ser vendido dentro de um valor fixo limitado de R$ 3,00. Objetivo era que a proposta fosse ousada e empreendedora.

Eles tiveram um semestre para a criação desses produtos, que começaram a ser expostos nesta segunda-feira (18). “O projeto consiste em apresentar, de forma prática, uma operação comercial completa, sendo necessário o planejamento, estudo comercial, negociações, logística e trâmites com patrocinadores e apoiadores até a efetiva venda do produto no dia proposto para a culminância do projeto”, relata o coordenador do PIC, Antônio José Figueiredo Oliveira.

Os universitários apresentarão produtos dos mais variados tipos: desde canecas de acrílico, a opções de comidas fitness, sobremesas e produtos digitais. O desafio Empreendedor segue até a quinta-feira (21), a partir das 20h30 no Hall de Entrada do Campus I do Centro Universitário do Sul de Mias (rua Maria Benedita, Vila Pinto). Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos produtos criados pelos alunos será doado a uma instituição de caridade.

Fonte e foto: Unis