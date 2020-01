Universidade Positivo lança polo de EAD em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Universidade Positivo (UP) acaba de chegar em Varginha (MG). A instituição oferece na cidade 37 cursos na modalidade a distância: são 22 graduações (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e 15 pós-graduações (especialização e MBA). É possível agendar as provas de seleção pelo site www.up.edu.br. Além disso, os alunos também podem tentar o ingresso na universidade por meio da nota do Enem de qualquer ano anterior. Os cursos de pós-graduação, por serem modulares, têm entradas ao longo do ano todo.

A UP está presente em Minas Gerais por meio de quatro polos de Educação a Distância (EAD), nas cidades de Belo Horizonte, Manhuaçu, Uberlândia e Varginha. Hoje, a UP tem cursos em mais de 70 cidades, em 15 estados do Brasil e Distrito Federal.

Segundo o Censo da Educação Superior 2018, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as matrículas de cursos de graduação a distância aumentaram 182,5% entre 2008 e 2018 – na modalidade presencial, o crescimento foi de 25,9%. Em 2018, no EAD, foram mais de 2 milhões de matrículas, o que representa uma participação de 24,3% do total de matrículas da graduação.

Para o reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins, o crescimento no número de alunos de EAD no Ensino Superior tem forte poder de transformação social, pois envolve pessoas que dificilmente poderiam cursar o Ensino Superior presencial. “Além disso, por alcançar com mais facilidade diferentes regiões do país, oferece a oportunidade de qualificação para uma população que vive em cidades menores e de difícil acesso à capital, o que por si só é muito importante, pois favorece um desenvolvimento mais homogêneo do país”, acrescenta.

Mais informações

Site: www.up.edu.br/ead

Telefone: 0800 004 5400

Sobre a Universidade Positivo

A Universidade Positivo concentra, na Educação Superior, a experiência educacional de mais de quatro décadas do Grupo Positivo. A instituição teve origem em 1988 com as Faculdades Positivo, que, dez anos depois, foram transformadas no Centro Universitário Positivo (UnicenP). Em 2008, foi autorizada pelo Ministério da Educação a ser transformada em Universidade. Atualmente, oferece mais de 60 cursos de Graduação presenciais, quatro cursos de Doutorado, sete cursos de Mestrado, mais de 190 programas de Especialização e MBA, sete cursos de idiomas e dezenas de programas de Extensão. A Universidade Positivo conta com três unidades em Curitiba, uma unidade em Londrina (PR), uma unidade em Joinville (SC), além de polos de Educação a Distância (EAD) em mais de 60 cidades espalhadas pelo Brasil. Em 2019, a Universidade Positivo foi classificada entre as 100 instituições mais bem colocadas no ranking mundial de sustentabilidade da UI GreenMetric.