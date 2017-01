Unis oferece bolsas de Iniciação Científica

O ano de 2017 já começou movimentado no Grupo Unis. Estará aberto, a partir do dia 20 de janeiro, o processo de inscrição, julgamento e seleção interna de projetos de pesquisa de iniciação científica. A Coordenadoria lançou o edital para seleção interna de projetos de pesquisa científica ou de inovação a serem contemplados com bolsas.

“Este é um programa que visa despertar a vocação e o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior, contribuindo para a formação de recursos humanos para a pesquisa, qualificação e estímulo às atividades científica, tecnológica, profissional e artística-cultural”, explica o coordenador do Núcleo de Extensão do Grupo Unis, Prof. Dr. Fabricio Pelloso.

O Edital abrange estudantes que querem desenvolver projetos de pesquisa vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), tanto na categoria bolsista quanto voluntário. As inscrições vão de 20 de janeiro a 15 de fevereiro. São mais de 30 bolsas disponíveis.