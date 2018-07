Unis lança revista sobre Agronomia e Medicina Veterinária

O Centro de Empreendedorismo, Pesquisa e Inovação (CEPI) do Grupo Unis desenvolveu mais uma iniciativa voltada para promover o pensamento e a prática científica.

A Revista Agrovet traz em seu primeiro número pesquisas das áreas de Agronomia e Medicina Veterinária, desenvolvidas pelos próprios alunos dos cursos.

Contando com um corpo editorial diversificado com professores de várias universidades do Brasil, a revista tem por missão difundir o conhecimento desenvolvido pela comunidade científica e, como objetivos, publicar artigos científicos de pesquisa original, notas técnicas e artigos de revisão, com o intuito de contribuir para o avanço científico e tecnológico, e ainda formar e incentivar profissionais comprometidos com a qualidade e sustentabilidade da produção agrícola e agropecuária, bem como a criação de animais domésticos.

Vale destacar, nesta primeira edição, o artigo sobre epidemiologia da febre maculosa, transmitida por carrapato e que, atualmente, tem-se aumentado casos desta doença em diferentes regiões do país; e também, sobre fermentação controlada de frutos do café no pós-colheita, cujo tema é de extrema importância pela demanda atual por cafés especiais.

A cada volume serão tratados diferentes temas, honrando o ambiente acadêmico pela qualidade e fortalecendo as publicações de autores brasileiros em mais uma revista nacional.

De acordo com o Editorial escrito pela Profa. Dra. Luciane Tavares da Cunha, a revista tem periodicidade anual, orientada por um conselho editorial de nível elevado que aprecia, seleciona e aprova os textos submetidos, para que seja reconhecida como uma revista acadêmica de excelência.

“Convidamos a todos os leitores e pesquisadores que enviem suas contribuições para a Revista Agrovet”.

A revista pode ser acessada de forma gratuita pelo site: http://unisagrovet.unis.edu.br/edicao-atual/

Fonte: Grupo Unis