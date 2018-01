Unis lança cursos de Pós-graduação voltados para Planejamento Urbano e Projeto Arquitetônico

O Centro Universitário do Sul de Minas, por meio da Gestão de Pós-Graduação e do Curso de Arquitetura e Urbanismo, formulou as primeiras especializações relacionadas a Planejamento Urbano e Projeto de Arquitetura em Varginha.

Há uma especialização em Planejamento e Conservação Urbana com ênfase nos processos de urbanização, planejamento urbano e as políticas públicas de cidades (formulação, implementação e avaliação). Deste modo, a especialização busca dar o embasamento teórico e prático para gestores públicos e profissionais afins, atuando junto ao Estado, aos Governos e às Instituições Políticas. O corpo docente será composto por professores e pesquisadores dotados de ampla experiência nos temas propostos pelo núcleo de disciplinas.

Outra especialização é em Projeto Arquitetônico. A especialização será uma oportunidade considerável de contato com arquitetos de notável experiência na área de arquitetura. Os ateliês de projeto serão boa parte com professores de reconhecimento nacional. Além disso, há o enfoque na questão de gerenciamento de obras, conforto ambiental, criatividade na arquitetura, as relações entre arquitetura e estrutura, acessibilidade e outras ênfases.

Interessados em uma destas especializações ou em outros cursos de pós-graduação do Grupo Unis podem acessar o portal: posgraduacao.unis.edu.br. Podem também entrar em contato pelo WhatsApp: (35) 98702-3979 ou (35) 98441-8148.

Foto: Reprodução