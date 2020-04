Unis divulga primeiro Índice de Confiança do Conselho Empresarial do Sul de Minas de 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e a Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV) realizaram a 8ª pesquisa do Índice de Confiança do Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL). O estudo é referente ao primeiro trimestre de 2020 e às perspectivas para o segundo trimestre deste ano.

Com metodologia e tabulação realizadas pelo assessor de Gestão da ACIV e professor do Grupo Unis, Guilherme Augusto Dionísio Vivaldi, e aplicação e análises pelo Prof. Pedro dos Santos Portugal Júnior, o índice apresenta a percepção dos empresários no que se refere a seis quesitos intimamente ligados ao desempenho das empresas, são eles: vendas, inadimplência, segmento empresarial, investimentos, contratações e economia nacional. O resultado permite compreender o contexto regional e auxiliar empresários e demais agentes na tomada de decisões.

De acordo com o Prof. Pedro, o índice geral de confiança, que engloba a situação atual e futura, alcançou o patamar de 106,00, representando uma queda de 8,42 pontos em relação à pesquisa anterior, sendo a maior queda desde o início da pesquisa em 2018. “Cabe salientar que, apesar da queda, o índice ainda se encontra no campo positivo e a confiança em nível alto. Importante citar que a pesquisa foi realizada antes das determinações de isolamento social em razão da pandemia do COVID 19”, afirmou.

A primeira pesquisa de 2020 demonstrou um empresariado ainda confiante, porém, em um nível bem menor do que na sondagem feita em dezembro de 2019 tanto no contexto atual quanto na perspectiva futura. “É muito importante salientarmos que essa atual pesquisa foi realizada no dia 13/03/2020, uma semana antes das ações mais efetivas de combate à pandemia do COVID 19 como o isolamento social e fechamento das atividades empresariais consideradas não essenciais. Portanto, é possível que a confiança do empresariado tenha diminuído um pouco mais desde então”, ressaltou o Prof. Pedro.

É importante salientar que este relatório avalia apenas as questões dos negócios e da economia sem adentrar nas discussões da área de saúde que devem ser conduzidas com responsabilidade e sempre ouvindo as autoridades nesse assunto a nível internacional, nacional, estadual e municipal.

A pesquisa completa pode ser acessada clicando aqui.

