Unis comemora título de melhor curso de Nutrição do Brasil

Na última semana, alunos e professores do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas, realizaram um churrasco em comemoração pela nota máxima alcançada por eles na última avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que os classificou como o melhor curso de Nutrição do Brasil!

O Exame é um dos instrumentos que o MEC possui para acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho dos estudantes do Ensino Superior. Os resultados permitem não somente a avaliação do Ministério da Educação, mas servem para que a Instituição possa balizar seu trabalho.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP), apenas 6% dos cursos avaliados no Enade conseguiram conceito máximo na prova, como é o caso do curso de Nutrição do Unis.

“Quando se reúne uma equipe competente é certo que os frutos valerão a pena ser colhidos. Mas vocês superaram todas as expectativas e foram ainda mais longe que o previsto. Somos hoje o melhor curso de Nutrição do Brasil!”, comemorou a Coordenadora do curso, Profa. Ma. Érika Pereira.

“É um orgulho compartilhar local de trabalho com profissionais e alunos tão capazes e dedicados. Competência, dedicação e empenho são talvez as melhores palavras que descrevem cada um de vocês”, concluiu a Profa. Érika.