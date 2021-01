Unimed Varginha inicia a vacinação contra o Coronavírus

Primeira fase acontecerá seguindo as regras do Ministério da Saúde.

Teve início a primeira fase da vacinação conta a Covid-19 no Grupo Empresarial Unimed Varginha. Seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, os médicos e colaboradores da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Humanitas serão os primeiros a serem vacinados.

“Chegou o momento que todos estavam esperando, e é de braços abertos que recebemos a vacina. A importância da imunização à equipe da UTI é grande, e nos faz voltar a ter esperanças de que tudo isto está chegando ao fim”, ratifica o cooperado e diretor Clínico do Hospital, Dr. Armando Martins Pinto.

A vacinação será realizada em várias etapas, garantindo que os colaboradores de todos os turnos recebam a dose. Posteriormente, outros setores da linha de frente do Hospital Humanitas Unimed também serão imunizados, respeitando as normas do Ministério da Saúde.

“Esta vacinação foi muito importante pra mim! Depois de muito tempo passando dificuldades com este vírus, no meu caso que fui acometido pela doença de forma grave, tendo infelizmente que ser entubado e ainda estou em processo de recuperação, então pra mim hoje é um dia muito emocionante! Não tenho palavras para agradecer a Deus que preparou esta vacina para nós, que se Deus quiser, é o começo da luz no fim do túnel”, compartilha Adilson Adriane de Almeida, técnico de enfermagem da UTI do Hospital Humanitas.

Mesmo recebendo a imunização, todos ainda deverão continuar a seguir os protocolos de segurança impostos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), para garantir o cuidado daqueles que, por questões prioritárias, não receberam ainda a vacina.

“É muito importante que a equipe de UTI seja vacinada o quanto antes, uma vez que tem contato direto com os pacientes em estado grave da doença, buscando com que eles se estabilizem e se recuperem bem. Então, mesmo com toda paramentação, ainda sim existem riscos e temos que tomar todas as medidas preventivas cabíveis para que não se adquira o vírus”, expressa a coordenadora da UTI do Hospital, Ana Carolina Tavares Ayres.

A vacina utilizada é a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O Ministério da Saúde ainda não divulgou a data da segunda fase da imunização. Este dia será um marco que fará parte da história do Grupo Empresarial Unimed Varginha, e a cooperativa segue confiante de que toda esta fase de turbulências está chegando ao fim.

Fonte: ASCOM Unimed / Foto: Divulgação