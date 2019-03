Unimed Varginha celebra mês da mulher com ações às colaboradoras e clientes

A Unimed Varginha focada no desenvolvimento humano e na realização de atividades que promovam a igualdade de gêneros, lança no mês de março ações junto às suas colaboradoras e clientes em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A data é uma importante lembrança da luta por direitos iguais entre mulheres e homens, que entre os avanços mais marcantes da história estão suas conquistas dentro do mercado de trabalho.

“Na Unimed Varginha, as mulheres formam a maioria do quadro de colaboradores. Muitas destas são responsáveis pelo sustento de sua família e, mesmo com a conscientização popular, é necessária essa valorização e o reforço de que elas não estão sozinhas e podem contar sempre umas com as outras. O que faz deste momento uma oportunidade de integração entre os setores e de fortalecimento do trabalho em equipe”, reforça a líder do setor de Gestão de Pessoas, Patrícia Destéfani Ribeiro Sales.

O conceito das ações da cooperativa para o Dia Internacional da Mulher deste ano foi elaborado por meio de três premissas: empatia, poder feminino e partilha de conhecimento, levando o slogan “Meu poder é ser Mulher”. Temas trabalhos nas seguintes atividades:

O cartão da empatia

As mulheres que passaram pela recepção da Unimed Varginha receberam um cartão parabenizando-a pela sua força em ser mulher. O cartão foi produzido para ser repartido e parte dele entregue de presente a outra mulher como maneira de incentivar a empatia de mulher para mulher. A ação foi realizada apenas no dia 08/03 (sexta-feira).

Compartilhando o seu poder

No Instagram a Unimed Varginha divulgou posts descrevendo alguns super poderes femininos que quando postados com as hashtags#unimedvarginha #poderfeminino #esseéoplano as mulheres que compartilharem estarão concorrendo a livros sobre o empoderamento feminino. O sorteio dessa ação acontecerá no dia 29/03 e é aberto para qualquer mulher participar (clientes ou não clientes, colaboradoras ou não colaboradoras).

Mulheres que inspiram

Exclusivo às colaboradoras foi pedido que enviassem um e-mail com o nome de alguma colega da instituição que lhe inspire, como forma do reconhecimento interno daquelas que promovem um ambiente mais coletivo e agradável. As participantes estarão concorrendo a um par de ingressos para o cinema e a colega mencionada como inspiradoras estarão concorrendo juntas.

Debate entre mulheres

Ainda entre as colaboradoras foi realizado dois dias de debates sobre os temas de cuidado à mulher. As palestrantes convidadas falaram sobre a visão da mulher a ela própria e como isso interfere em sua autoestima e também sobre como a mulher tem se imposto em suas atividades na sociedade.

“As ações de envolvimento são importantes para o objetivo de divulgação da data. Não é apenas um dia comemorativo e sim mais um dia de luta pelos direitos humanos. Quando refletimos, compartilhamos e conversamos sobre isso estamos nos tornando mais fortes coletivamente e nos abrindo para dias melhores para todos”, completa a líder do setor de Comunicação e Marketing da cooperativa, Priscila Maia.

Foram convidadas ao debate a psicóloga, Pâmela KrishnaMichels, a presidente da Comissão Mulher Advogada da OAB Varginha, Patrícia Monteiro, a supervisora acadêmica de Pós Graduação do Centro Universitário do Sul de Minas – Unis/MG, Letícia Veiga Vasques, e a apresentadora do Giro Perfil WE, Alessandra Espanha.

Fonte e foto: Unimed Varginha