UNIFAL recebe treinamento sobre tomada de decisão

Nesta quinta-feira (28), a Liga de Mercado Financeiro da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) receberá um treinamento sobre tomada de decisão. A palestra será ministrada por Ailton Cunha, mentor e fundador da empresa de treinamento de liderança, gestão e desenvolvimento humano, Catálise Social.

O evento é aberto ao público e ocorrerá das 14h às 16h, na sala D207, bloco D do Campus de Varginha.

A Liga de Mercado Financeiro foi criada com o objetivo de promover eventos para os alunos e capacitações de seus membros ao mercado de trabalho nessa área, além de possibilitar estudos e pesquisas a respeito do assunto.

A conferência tem como principal temática a busca do desenvolvimento pessoal. Uma das competências desse desenvolvimento é a tomada de decisão. Desse modo, o conferente abordará como esse processo pode ser analisado e influenciado pelo autoconhecimento e pelas relações interpessoais, metodologias para problemáticas e resoluções além de trabalhar as questões paradoxais das dificuldades perante situações que requerem escolhas.

O palestrante, Ailton Cunha, tem 28 anos de idade. Nasceu em Campanha-MG onde morou até completar os 17, quando mudou-se a fim de cursar Química na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Lá foi bolsista do Espaço Ciência em Ação, atendendo seis escolas da rede pública.

Foi professor do Cursinho Popular, fundou a empresa júnior do curso e assumiu a presidência da Central de Empresas Juniores (CEEMPRE). Ao sair da UFV, trabalhou na Fundação Estudar, desenvolvendo programas de educação para universitários e recém formados, o que lhe rendeu o destaque como Exemplo de Liderança Jovem pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Recentemente, foi selecionado para fazer parte da primeira turma do grupo RevovaBR.