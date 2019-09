Unifal oferece o curso gratuito de extensão sobre Filosofia e Política

Pin Compartilhar 0 Compart.

Aulas serão ofertadas aos sábados das 8h às 12h, com início dia 5 de outubro

Estão abertas até dia 4 de outubro as inscrições para o curso de extensão universitária “Um Livro, Várias Leituras: questões políticas”, oferecido pela Universidade Federal de Alfenas em Varginha. A grade curricular inclui obras clássicas da Filosofia Política, Direito, Literatura e Economia que juntas querem colaborar com a formação política e aprofundamento crítico dos participantes.

Sobre o Curso

O curso é aberto a qualquer pessoa interessada e será ofertado gratuitamente. As inscrições também são de graça e podem ser feitas pelo endereço https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/, nesse endereço o interessado faz um pequeno cadastro e pode optar por se inscrever por aula separadamente ou para todo o curso. Quem se inscrever e frequentar as aulas tem direito a certificado de extensão universitária.

Conteúdo

As disciplinas trazem lições desde a ética na política em Aristóteles até a relação de Clarice Lispector e a ditadura militar na década de 1970. Durante o curso também se discutirá desde as lições de John Rawls nos conteúdos sobre justiça e liberdade de expressão até temas como a diferença entre Direita e Esquerda em Norberto Bobbio.

Maquiavel também será tema de aulas do curso, o autor renascentista é importante expressão do realismo político. O curso oferecerá ainda uma discussão sobre a Economia como ciência humana e sua interferência na vida política.

Para o professor Paulo César de Oliveira docente da Unifal e coordenador do curso, estudar essas obras é importante porque “os clássicos falaram no passado coisas que dizem respeito às pessoas de todos os tempos”.

Aulas

As aulas serão aos sábados das 8h às 12h, e começa no dia 5 de outubro, no Campus da Unifal em Varginha, no bairro Padre Victor. Mais informações pelos telefones 35 9 8878-5092 e 35 3219-8610.

Serviço

Curso: Um livro, várias leituras: questões políticas

Onde: Campus Unifal – Varginha. Av. Celina Ferreira Ottoni, 4000 – Padre Vitor – Varginha-MG

Quando: Aos sábados de 8h às 12h – 05/10; 19/10; 26/10; 9/11; 30/11; 07/12

Inscrições: sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex

Informações pelos telefones: 35 9 8878-5092 e 35 3219-8610

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa/Divulgação