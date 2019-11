Unidades do Grupo Unis em Varginha, Pouso Alegre e Três Pontas conquistam selo de Instituição Socialmente Responsável

Pin Compartilhar 0 Compart.

Recentemente três unidades do Grupo Unis conquistaram o selo de Instituição Socialmente Responsável, que faz parte da Campanha de Responsabilidade Social no Ensino Superior Particular promovido pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES).

A campanha realizada anualmente chegou em 2019 a sua 15ª edição. Durante o período as instituições têm a oportunidade de mostrar as atividades sociais que são desenvolvidas visando a promoção social, desenvolvimento de potencialidades dos indivíduos, valorização cultural, compromisso com a cidadania e meio ambiente.

Em 2019 o Centro Universitário do Sul de Minas, o Unis Pouso Alegre e a Faculdade Três Pontas (Fateps) garantiram seu selo, mostrando o compromisso com a promoção social do espaço em que atuam. As atividades cadastradas dizem respeito a projetos que foram executados de janeiro a setembro de 2019 para a comunidade da região do sul de Minas, ações essas que contam com a participação de alunos, professores, colaboradores e voluntários e, que são acompanhadas pela Assessoria de Responsabilidade Social do Grupo Unis e Extensão Universitária.

“Desenvolver ações e projetos que tem como finalidade a contribuição para a sociedade é um processo enriquecedor que permite ao estudante e toda a comunidade acadêmica ter vivência de experiências que transcendem as salas de aulas, por isso a proposta de adquirir conhecimento aplicando-o é ainda mais gratificante se é possível promover o ganho social”, concluiu a Assistente Social do Grupo Unis, Larissa Carolina Peregrino.

Fonte e foto: Grupo Unis