Unidades Básicas de Saúde são revitalizadas pela Prefeitura

Quatro unidades de saúde de Varginha foram reformadas. Os locais receberam manutenção hidráulica e elétrica. Os imóveis receberam ainda novas pinturas. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Mário Terra, “todas essas unidades de saúde localizadas nos bairros Canaã, Sion, Santana e Barcelona também ganharam acessibilidade com orientações da Vigilância Sanitária”, e terão a segurança reforçada.

Varginha possui 22 ubs’s e um total de 28 equipes de profissionais.

A equipe composta por oito profissionais incluindo pedreiro, serviços gerais, eletricista, bombeiro hidráulico e pintor é coordenada por Anderson Vitor de Barros, o Neneco. “Agradeço todo o empenho da equipe que não mediu esforços para que o resultado fosse o melhor possível em prol da população que utiliza essas unidades de saúde, inclusive nossa equipe trabalhou até no feriado do dia 1º de maio para não atrapalhar o atendimento ao público”, explica.

Como o trabalho foi gradativamente publicado no facebook, moradores reconheceram o valor das obras. “Parabéns… grande gesto de respeito pela população”, escreveu uma moradora.

A Prefeitura da cidade emitiu uma nota oficial, explicando à população que reconhece os trabalhos realizados pela Administração Municipal, citando outros projetos entregues ao município.

“A Prefeitura esclarece que reconhece que há muito o que fazer e que a Administração Municipal tem trabalhado incessantemente pela cidade. Como prova, estão as dezenas de escolas da educação infantil que atendem milhares de estudantes, inclusive com alimentação balanceada e profissionais gabaritados; as conquistas de empresas como do grupo Boticário, o hipermercado Mineirão e agora nessa semana a inauguração do Mart Minas; um condomínio industrial com empresas de renome internacional, o trabalho diário da Operação Tapa Buracos que faz a manutenção da malha asfáltica totalmente comprometida pelos muitos anos sem renovação, a introdução da coleta seletiva que coloca Varginha à frente de muitos outros municípios no quesito preservação ambiental e consequente geração de empregos nesse setor; o Setor de Empregos da Prefeitura, que é um dos canais de inclusão ao mercado de trabalho que constantemente atende profissionais disponíveis para um emprego e outros tantos feitos que demonstram que a cidade tem uma Administração que trabalha pela sua população.”

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Prefeitura de Varginha