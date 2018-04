Unicred Sul de Minas encerra 2017 com grandes realizações

Nesta quarta-feira (25), o diretor executivo da Unicred Sul de Minas, Fausto Souza da Silva, acompanhado da gerente,Ivana Pereira de Paiva,em visita aoCSul,apresentaram o Relatório de Gestão 2017 da empresa, que conta nove agências na região.

Os dados demonstram o resultado do trabalho coletivo e reflete o processo de melhoria contínua e de aprofundamento das práticas do cooperativismo. São mostrados também como a transparência e a prestação de contas para a sociedade são importantes para manterem a confiança do cooperado.

De acordo com o diretor executivo, “a tendência para 2018 é que o crescimento continue com a consolidação do nosso trabalho de expansão, visando a elevação da qualidade dos serviços prestados”.

Resultados no fechamento 2017

Cooperados: 3.974;

Depósitos à vista: +27,6%

Liquidez: +18,9%

Permanente: +18,9%

Sobras (distribuídas aos cooperados): +73%

Depósitos a prazo: +11,9%

Operações de crédito: +13,2%

Capital: +11%

Patrimônio de referência: +38,4%

Resultado Agregado Total