Um homem foi preso após aplicar golpes em várias empresas que organizam festas na cidade

Um homem, de 30 anos, foi preso e levado para a delegacia de Varginha, suspeito de aplicar golpes em empresas que organizam festas na cidade.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrava em contato com as empresas para alugar produtos para festas. Em toda ligação, o homem dizia que os aluguéis era para uma festa de família. No entanto, o rapaz aluga os utensílios como cadeiras, mesas, choppeiras e não devolvia, pelo contrário, vendia á terceiros e não pagava o aluguel à empresa responsável.

O homem foi preso na tarde da última quarta-feira (5), através da Guarda Municipal Civil. Uma vítima o reconheceu e acionou os militares. O suspeito negou, disse que havia emprestado os produtos para uma outra pessoa, entretanto uma outra vítima do autor também o reconheceu na delegacia.

Ao ser questionado pelos militares, o homem informou o endereço de onde supostamente os produtos estariam. Na residência, os policiais foram informados de que o suspeito teria vendido os objetos para uma outra pessoa. No total, 23 jogos de mesas foram apreendidas e devolvidas ao legítimo dono.

O homem já é conhecido no meio policial pelo mesmo crime. O autor foi encaminhado para a delegacia e liberado.

Redação CSul – Alisson Marques